В Нижнекамске на Пасху запустят дополнительные автобусы и трамваи

В праздник также будет ходить трамвай №2 до поселка Красный Ключ.

В Нижнекамске в связи с празднованием Пасхи запустят дополнительные автобусы и трамваи. Так, 15 апреля в 22.30 автобус будет отъезжать от автовокзала и проследует до остановки «44 микрорайон» (Храм Рождества Христова). В воскресенье, 16 апреля, в 2 утра он поедет по тому же маршруту в обратном направлении, сообщает пресс-служба администрации города.

В праздник также будет ходить трамвай №2 до поселка Красный Ключ: 15 апреля с 22.00 до 00.00 и 16 апреля с 2.00.

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