16 апреля изменится расписание междугородних авиарейсов из Йошкар-Олы

Об изменениях сообщила пресс-служба аэропорта Йошкар-Олы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 16 апреля, междугородние авиарейсы из Йошкар-Олы будут летать по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба местного аэропорта.

Так, самолеты по маршруту Йошкар-Ола - Москва (Внуково) будут вылетать в 17.05 и прилетать в 18.40. Обратно воздушное судно будет отправляться в 19.25, а приземляться в 20.50.

Авиарейсы Йошкар-Ола - Санкт-Петербург (Пулково) будут осуществляться в 21.35 с прилетом в 23.55. Из Санкт-Петербурга в столицу Марий Эл самолет вылетает в 14.20, а садится в 16.20.

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