Доноры «Транснефть – Прикамья» пополнили банки крови четырех регионов

Фото: предоставлено пресс-службой

В акции по сдаче крови и ее компонентов приняли участие работники пяти районных нефтепроводных управлений (РНУ) и аппарата управления предприятия. Волонтерское мероприятие прошло в День мецената и благотворителя России и было приурочено к празднованию 30-летия ПАО «Транснефть».

Около 250 участников акции пополнили банки краевых и республиканских станций крови в регионах производственной деятельности предприятия – республиках Татарстан, Удмуртия, Пермском крае и Кировской области. По результатам донаций было собрано свыше 100 литров крови и её компонентов. Акция сопровождалась соблюдением всех необходимых санитарных требований, использовались средства индивидуальной защиты.

Фото: предоставлено пресс-службой

Для многих добровольцев донация крови и ее компонентов стала не первой. Участвуя в подобных акциях, работники Пермского РНУ традиционно пополняют краевой банк крови несколько раз в год.

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови проводит мероприятия по сбору крови во всех регионах ведения производственной деятельности. В 2022 году в донорских акциях, которые прошли в республиках Татарстан и Удмуртия, Самарской и Кировской областях, а также в Пермском крае, приняли участие более 100 добровольцев. Всего в центрах заготовки было сдано более 180 литров крови и её компонентов.

Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников компании «Транснефть».