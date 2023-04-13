В новом хосписе Казани планируют обустроить центр для реабилитации участников СВО

Строительство хосписа планируют завершить ко Дню республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новом хосписе Казани планируют обустроить центр для реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Площадь здания позволяет воплотить эту идею в жизнь. Так, необходимо купить тренажеры и обустроить там спортзал. Центр будет готов принять не только татарстанцев, но и бойцов из других регионов.

Кроме того, строительство хосписа планируют завершить ко Дню республики. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой, а в ближайшие дни приступят к благоустройству территории. Для завершения всех работ требуется 250 миллионов рублей.

Напомним, в Казани на ремонт дворов направят 2,8 миллиарда рублей.

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