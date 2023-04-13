Проголосовать можно будет на портале госуслуг Татарстана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане жители смогут выбрать топ-200 дворов для благоустройства в 2024 году. Принять участие в опросе можно будет с 15 апреля по 31 мая, сообщает Институт развития городов республики.

Проголосовать можно будет на портале госуслуг региона. Участниками могут стать все, кто достиг 14-летнего возраста.

В 2023 году в Казани обновят территории 482 домов. Улучшения затронут 100 тысяч жителей столицы Татарстана. На эти цели выделят 2,8 миллиарда рублей

Напомним, в 2023 году на территории Татарстана решили благоустроить 68 парков, скверов и набережных.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram