Мероприятия проведут в четырех районах столицы региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах первомайское шествие заменят работой тематических площадок. Это сделано в целях безопасности, а также для бесперебойного производства на ведущих предприятиях Чувашии, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Так, мероприятия проведут в четырех районах столицы региона, в том числе в формате онлайн-трансляций для занятых в этот день трудовых коллективов. Такое предложение поступило от руководителя Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов "Чувашрессовпроф" Анатолия Коршунова. По его словам, происходящие в мире события говорят о том, что нужно быть осторожнее и избегать любых провокаций. Следующей причиной является занятость большого числа граждан 1 мая.

Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала информацию о том, куда можно сходить во время майских праздников.

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