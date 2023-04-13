В Казани утвержден проект планировки территории около жилого массива «Вишневка»

Схема планировки территории. Фото: скриншот

Мэрией Казани утвержден проект планировки территории восточнее жилого массива «Вишневка». Соответствующее постановление опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Работы пройдут в четыре этапа. На первом их них собираются возвести более 54 тысяч квадратных метров жилья и свыше 6 тысяч квадратных метров коммерческих помещений, а также разработать проект планировки инженерных сетей.

На втором этапе начнется строительство детского сада на 220 мест и школы на 1 224, при этом продолжится возведение прошлых объектов. Следующий этап предполагает возведение жилья и дошкольного учреждения на 340 мест.

Четвертый этап завершится появлением коммерческих помещений: амбулатории и физкультурно-оздоровительного комплекса. Жилой массив подключат к инженерным сетям и благоустроят территорию.

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