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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:12

В Казани заработал новый сервис проката велосипедов «Зеленый город»

Арендовать транспорт могут все желающие старше 16 лет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Найти велосипеды можно на парковочных местах электросамокатов. Фото: сервис проката велосипедов «Зеленый город»

Найти велосипеды можно на парковочных местах электросамокатов. Фото: сервис проката велосипедов «Зеленый город»

С 13 апреля казанцы могут воспользоваться новым сервисом проката велосипедов «Зеленый город». Найти двухколесный транспорт можно на парковочных местах для электросамокатов.

Арендовать велосипед могут все желающие старше 16 лет. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Зеленый город» - в нем можно узнать информацию о поездке, тарифы и правила пользования транспортом, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Напомним, ранее в Казани появился новый сервис проката электросамокатов Яндекс GO. Мы также рассказывали, что изменилось в правилах движения электросамокатов в городе с 1 марта 2023 года.

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