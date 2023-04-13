Жителям Казани для покупки квартиры придется откладывать зарплату 7 лет

Среднемесячная зарплата казанца составляет 53,6 тысячи рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Среднемесячная зарплата казанца составляет 53,6 тысячи рублей, а стоимость одного квадратного метра жилья - 165,1 тысячи рублей. Исходя из этого, жителям Казани для покупки квартиры в новостройке придется откладывать зарплату 7 лет, при этом не тратить ее ни на что другое.

В среднем россиянам на покупку квартиры придется копить 8 лет. При этом быстрее всех жилье смогут приобрести жители Красноярска и Саратова - им понадобиться откладывать деньги около 4 лет, сообщает «Реальное время».

Отметим, что в период льготной ипотеки цена жилья в Татарстане выросла почти в 2 раза. В республике нераспроданными остаются 74% квартир в новостройках.

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