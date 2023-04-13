В Набережных Челнах будут производить комплектующие к бытовой технике

Вложения в проект составят более 20 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комиссии рассмотрела 13 апреля две заявки на получение статуса резидента ТОР «Набережные Челны».

Первая заявка – это инвестиционный проект «Завод по производству запасных частей к грузовым автомобилям». Компания «КМД НЧ» увеличивает показатели инвестиций и рабочих мест, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Также принято решение о включении в ТОР «Набережные Челны» нового резидента – «КВЕТТОР». Компания займется производством заготовок и комплектующих к бытовой технике. Капитальные вложения в проект составят более 20 миллионов рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.

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