Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра

Местами порывы ветра могут достигать 26 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот четверг, 13 апреля, ожидается, что днем воздух может прогреться до +21 градуса. Но уже в пятницу, 14 апреля, столбики термометра не преодолеют отметку в +10 градусов.

При этом в этот день в регионе прогнозируется не только похолодание, но и очень сильный ветер.

- Объявлено штормовое предупреждение. Ночью и днем в республике, в том числе и Казани, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 22 м/с, а с 4.00 до 20.00 местами до 26 м/с, - сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Напомним, что в республике также было объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов, которая наблюдается уже с 13 апреля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram