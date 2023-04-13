Метшин проверил готовность асфальтобетонного завода к реализации программы «Наш двор»

Казани для реализации этой программы понадобится 250 тысяч тонн асфальтобетона. Фото: metshin.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин 13 апреля посетил завод «Волга-Автодор», который поставляет асфальт для дорожных работ и ямочного ремонта в городе. Она проверил готовность предприятия к реализации республиканской программы «Наш двор».

В ее рамках за 2023 год в столице Татарстана хотят поменять 533 тысячи квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров на территории 482 домов. Для этого понадобится 250 тысяч тонн асфальтобетона.

- По горам сырья, которые находятся на территории завода, можно представить, какой объем работ предстоит выполнить только по программе «Наш двор», – отметил Ильсур Метшин.

Градоначальнику сообщили, что на предприятии выпуск асфальтобетона идет и в ночную смену – по 90-100 тонн.

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