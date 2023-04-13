Расписание пасхальных богослужений в храмах Набережных Челнов

Верующие смогут помолиться и освятить куличи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут праздновать Пасху. Публикуем расписание праздничных богослужений в храмах Набережных Челнов в 2023 году.

В Свято-Вознесенском Архиерейском подворье (Боровецкая церковь) 15 апреля с 18.00 до 20.00 будет проходить освящение пасок, куличей и яиц. 16 апреля в 9.00 стартуют пасхальные часы, литургия, пасхальный молебен. В 16.30 состоится пасхальная вечерня.

Храм преподобного Серафима Саровского (поселок ЗЯБ)

16 апреля

9.00 — Божественная литургия

16.00 — Вечерня с Великим прокимном

Храм святых бессребреников Космы и Дамиана

15 апреля

23.00 — После ночной службы пройдет освящение куличей и яиц

16 апреля

9.00 — Литургия

17.00 — Вечерня с великим прокимном

Приход Рождества Христова

16 апреля

8.30 — Пасхальные часы, Литургия

17.00 — Вечерня с великим прокимном

Ранее мы сообщали, в Набережных Челнах настоятель просит помощи в возрождении старейшего храма.

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