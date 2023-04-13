Расписание пасхальных богослужений в храмах Набережных Челнов

Верующие смогут помолиться и освятить куличи
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ближайшее воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут праздновать Пасху. Публикуем расписание праздничных богослужений в храмах Набережных Челнов в 2023 году.
В Свято-Вознесенском Архиерейском подворье (Боровецкая церковь) 15 апреля с 18.00 до 20.00 будет проходить освящение пасок, куличей и яиц. 16 апреля в 9.00 стартуют пасхальные часы, литургия, пасхальный молебен. В 16.30 состоится пасхальная вечерня.
Храм преподобного Серафима Саровского (поселок ЗЯБ)
16 апреля
9.00 — Божественная литургия
16.00 — Вечерня с Великим прокимном
Храм святых бессребреников Космы и Дамиана
15 апреля
23.00 — После ночной службы пройдет освящение куличей и яиц
16 апреля
9.00 — Литургия
17.00 — Вечерня с великим прокимном
Приход Рождества Христова
16 апреля
8.30 — Пасхальные часы, Литургия
17.00 — Вечерня с великим прокимном
Ранее мы сообщали, в Набережных Челнах настоятель просит помощи в возрождении старейшего храма.
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