В Казани одну из улиц назовут в часть академика Вячеслава Алемасова

Новая улица будет пересекаться с улицей Братьев Батталовых
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Приволжском районе Казани новую улицу назовут в честь академика Российской академии наук Вячеслава Евгеньевича Алемасова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.
Новая улица будет пересекаться с улицей Братьев Батталовых в районе микрорайона «М14». Исполком также распорядился внести ее в адресный план города и реестр названий улиц.
Ранее мы сообщали, что в Казани на улице Баумана остановились «Часы влюбленных».
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