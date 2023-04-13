Глава Татарстана встретился с чрезвычайным и полномочным послом в Беларуси

Раис подчеркнул, что сотрудничество России и Беларуси развивается на принципах равенства. Фото: пресс-служба главы РТ

В рамках рабочего визита в Минск глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.

Раис республики подчеркнул, что сотрудничество России и Беларуси развивается на принципах открытости, равенства и взаимного уважения, а взаимодействие и процессы интеграции стали еще более весомее. Также Минниханов отметил, что на протяжении нескольких лет Беларусь попадает в число лидеров среди внешнеторговых партнеров Татарстана. При этом потенциал значительно больше. Для его развития и была организована эта проездка.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин обсудили инфраструктурные проекты Татарстана.

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