В Татарстане могут ввести ограничение для семей военных, самовольно покинувших СВО

Для подтверждения факта от командира воинской части должна поступить информация Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане могут ввести ограничение на санаторно-курортное лечение для семей военных, проходящих службу в рамках специальной военной операции, если боец самовольно покинет зону СВО. Семьям таких уклонистов не будут предоставлять первоочередное право при обеспечении их льготными путевками. Соответствующий проект постановления разработан в Минтруде РТ.

Для подтверждения факта от командира воинской части должна поступить информация о самовольном оставлении гражданином воинской части или места службы в целях уклонения, уточняется в проекте документа.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане рассказали о льготах для семей погибших бойцов. Так, они могут оформить выплату на ремонт индивидуальных жилых домов и расходов по оплате жилых помещений.

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