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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:07

В Татарстане могут ввести ограничение для семей военных, самовольно покинувших СВО

Они потеряют право на первоочередное право при обеспечении льготными путевками
Адам САГАЛ
Для подтверждения факта от командира воинской части должна поступить информация

Для подтверждения факта от командира воинской части должна поступить информация

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане могут ввести ограничение на санаторно-курортное лечение для семей военных, проходящих службу в рамках специальной военной операции, если боец самовольно покинет зону СВО. Семьям таких уклонистов не будут предоставлять первоочередное право при обеспечении их льготными путевками. Соответствующий проект постановления разработан в Минтруде РТ.

Для подтверждения факта от командира воинской части должна поступить информация о самовольном оставлении гражданином воинской части или места службы в целях уклонения, уточняется в проекте документа.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане рассказали о льготах для семей погибших бойцов. Так, они могут оформить выплату на ремонт индивидуальных жилых домов и расходов по оплате жилых помещений.

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