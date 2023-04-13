Ночью в Набережных Челнах искали четырех пропавших пятиклассников

К утру дети нашлись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночью в Набережных Челнах в розыск объявили четырех пятиклассников. В ориентировках сообщалось, что пропали 12-летние подростки – две девочки и два мальчика. Все дети – ученики одного класса.

Утром стало известно, что дети найдены. Информация о том, где были школьники ночью, не распространяется.

Ранее мы сообщали, что в Нурлате пропавшую женщину спустя четыре месяца нашли мертвой.

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