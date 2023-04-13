В Челнах 16 мужчин носят имя и фамилию легендарного космонавта Юрия Гагарина

В 1960-х годах имя Юрий было самым популярным именем для новорожденных. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Набережных Челнах 16 мужчин носят имя и фамилию легендарного космонавта Юрия Гагарина. Все они являются его тезками. Однако среди них нет ни одного человека, кто бы родился 12 апреля 1961 года.

Кроме того, в местной школе татарстанского автограда учился Олег Федоров, который внес свой вклад в успешный полет. Он был одним из тех специалистов, которые готовили Гагарина к самому значимому событию его жизни и всей огромной страны, сообщают «Челнинские известия».

В 1960-х годах имя Юрий было самым популярным для новорожденных.

Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики - один из самых важных праздников в истории человечества. В этот день россияне отмечают первый полет человека в космос.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram