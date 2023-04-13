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НовостиОбщество13 апреля 2023 5:27

В Набережных Челнах готовят убежища на случай опасности

Проект постановления отправлен на антикоррупционную экспертизу
Адам САГАЛ
Для обычного населения планируют использовать уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны

Для обычного населения планируют использовать уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах исполком намерен создавать и поддерживать в постоянной готовности защитные сооружения на случай опасности. Соответствующая информация содержится в проекте постановления, отправленном на антикоррупционную экспертизу, сообщает «Реальное время».

В документе указано, что главам организаций, у которых есть такие объекты, нужно провести комплекс работ по обеспечению сохранности. В качестве примеров защитных сооружений гражданской обороны в документе значатся специализированные складские помещения, убежища, противорадиационные укрытия, санитарно-обмывочные пункты. Исполком Набережных Челнов планирует определить общую потребность в таких объектах и будет заниматься их созданием в мирное время. Помимо этого, власти будут следить за текущим состоянием таких построек и вести их учет.

Убежища планируют создать для трудящихся в военное время предприятий, которые имеют мобилизационное задание. На случай, если такое время наступит. Для другого населения планируют использовать уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, а также приспособленные помещения.

Ранее в МЧС рассказали о планах эвакуации шести городов Татарстана в случае угрозы.

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