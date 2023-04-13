В Набережных Челнах готовят убежища на случай опасности

Для обычного населения планируют использовать уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах исполком намерен создавать и поддерживать в постоянной готовности защитные сооружения на случай опасности. Соответствующая информация содержится в проекте постановления, отправленном на антикоррупционную экспертизу, сообщает «Реальное время».

В документе указано, что главам организаций, у которых есть такие объекты, нужно провести комплекс работ по обеспечению сохранности. В качестве примеров защитных сооружений гражданской обороны в документе значатся специализированные складские помещения, убежища, противорадиационные укрытия, санитарно-обмывочные пункты. Исполком Набережных Челнов планирует определить общую потребность в таких объектах и будет заниматься их созданием в мирное время. Помимо этого, власти будут следить за текущим состоянием таких построек и вести их учет.

Убежища планируют создать для трудящихся в военное время предприятий, которые имеют мобилизационное задание. На случай, если такое время наступит. Для другого населения планируют использовать уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, а также приспособленные помещения.

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