В Татарстане сеть дискаунтеров «Чижик» создаст 450 новых рабочих мест

На сегодняшний день в организации трудоустроены около 150 сотрудников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане сеть дискаунтеров «Чижик» до конца 2023 года планирует создать 450 новых рабочих мест. На сегодняшний день в организации трудоустроены около 150 сотрудников, из них большая часть (почти 100) – в распределительном центре.

Пока в Казани работают два магазина сети, но к концу года, согласно планам компании, их будет почти 50 в Татарстане и Чувашии.

Ранее мы сообщали об открытии распределительного центра компании.

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