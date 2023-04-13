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НовостиОбщество13 апреля 2023 4:57

В Татарстане сеть дискаунтеров «Чижик» создаст 450 новых рабочих мест

Планы намерены реализовать до конца года
Адам САГАЛ
На сегодняшний день в организации трудоустроены около 150 сотрудников

На сегодняшний день в организации трудоустроены около 150 сотрудников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане сеть дискаунтеров «Чижик» до конца 2023 года планирует создать 450 новых рабочих мест. На сегодняшний день в организации трудоустроены около 150 сотрудников, из них большая часть (почти 100) – в распределительном центре.

Пока в Казани работают два магазина сети, но к концу года, согласно планам компании, их будет почти 50 в Татарстане и Чувашии.

Ранее мы сообщали об открытии распределительного центра компании.

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