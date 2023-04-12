В Татарстане в этом году жильем обеспечат 930 детей-сирот

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Татарстане в текущем году жильем обеспечат 930 детей-сирот, заявил глава республиканского Министерства образования и науки Ильсур Хадиуллин. Финансирование этих целей будет, и республиканским, и федеральным.

114 миллионов рублей на новое жилье выделят из государственной казны, а 1,6 миллирдов рублей – из бюджета Татарстана.

По словам Ильсура Хадиуллина, в этом году количество детей-сирот, которые обзаведутся собственным жильем, увеличено. Если сравнивать с прошлым годом, то разница будет весомой – в 2022-м квартиры получили 600 человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram