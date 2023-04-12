Прогноз погоды на 13 апреля в Татарстане Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 апреля в Татарстане ожидается порывистый ветер и потепление до +21 градуса, о прогнозе погоды на ближайшие сутки рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 13 апреля, в Республике будет тепло, но чрезвычайно ветрено. Ночью столбик термометра в большинстве районов Татарстана опустится до минимальной отметки в 0 градусов, однако на крайнем востоке ожидаются заморозки до -5.

Днем воздух прогреется – синоптики прогнозируют максимальную температуру до +21. Осадков в четверг не будет, зато ветер ожидается достаточно сильным, местами с порывами до 15-17 метров в секунду.

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