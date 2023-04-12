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НовостиОбщество12 апреля 2023 17:22

В Марий Эл на реконструкцию дома-интерната «Сосновая роща» выделили 200 миллионов рублей

Ремонт начнется в ближайшее время
Марина ДОЛГОВА

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На ремонт дома-интерната для инвалидов и престарелых людей «Сосновая роща» в столице Марий Эл, направили более 200 миллионов рублей. Капитальный ремонт в учреждении запланирован на 2023-2024 годы.

Работы в «Сосновой роще» начнутся в ближайшее время, и, надо сказать, будут они масштабными – от замены лифтов и дверей до реконструкции фасада. Кроме того, дом-интернат будет оборудован новой современной мебелью, кухонным и медицинским оборудованием.

Кстати, капремонт будет поэтапным - из одного корпуса постояльцы на время работ переедут в соседний корпус. Так удастся избежать разъезда пациентов.

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