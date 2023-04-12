Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии больного заразной формой туберкулеза отправили на лечение принудительно, об этом случае рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. Решение о принудительной госпитализации вынесли в Мариинско-Посадском районном суде накануне.

Выяснилось, что мужчина, у которого диагностирована заразная форма туберкулеза, лежал в специализированной больнице. Однако, не долечившись до конца, пациент нарушил режим и сбежал из медучреждения. После этого он начал уклоняться от обследований и лечения, создавая угрозу заражения местным жителям.

В этой связи районному прокурору пришлось обращаться в суд, где вынесли решение о немедленной принудительной госпитализации нарушителя.

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