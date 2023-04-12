Экс-главу Новочебоксарска Алексея Ермолаева за подлог документов оштрафовали на 10 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экс-главу Новочебоксарска Алексея Ермолаева приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Республике Чувашии. Бывшего сити-менеджера признали виновным в использовании заведомо подложных документов.

Установлено, что Ермолаев, будучи главой Новочебоксарска, мог возмещать расходы на обслуживание своего автомобиля. Однако они должны были быть связаны с его рабочей деятельностью и не превышать суммы в 18 тысяч рублей каждый месяц.

Однако он в период с мая по декабрь 2021 года предоставлял фиктивные отчеты и подложные кассовые чеки за бензин на сумму, превышающую 47 тысяч рублей. Деньги были зачислены на счет Ермолаева из бюджета города.

Стоит отметить, он свою вину признал и возместил причиненный ущерб. Поэтому суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил Алексею Ермолаеву штраф в размере 10 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram