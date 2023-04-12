Накануне Светлой Пасхи жителям Йошкар-Олы предлагают освятить яйца и куличи

ФОТО: пресс-служба Йошкар-Олинской епархии
Уже в это воскресенье, 16 апреля, состоится великий праздник. Православные верующие ожидают Светлое пасхальное Воскресение, многие уже закупили продукты для праздничного стола и ищут рецепты самого вкусного кулича. Другие думают – как в этом году окрасить яйца, чтобы они были самыми запоминающимися и необычными.
Однако главной составляющей Светлой Пасхи является ее духовная составляющая, а все заранее заготовленные традиционные блюда и красивые яйца должны быть освящены. Чтобы прихожане не отвлекались на освящение пасхальной снеди во время воскресной праздничной службы, жителям Йошкар-Олы предлагается сделать это накануне.
Освящение куличей и яиц в городских храмах пройдет в Великую Субботу.
Публикуем полный график, где и во сколько можно это сделать:
- в Благовещенском соборе с 15.00 до 16.30;
- в Вознесенском соборе в 14.00;
- в Воскресенском соборе с 15.00 до 16.00
- в храме Успения Пресвятой Богородицы в 16.00;
- в храме Рождества Христова в 9-м микрорайоне с 11.00 до 12.00;
- в Серафимовском храме в Дубках с 19.00 до 21.00;
- в храме иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Тарханово с 16:00 до 17:00.
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