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НовостиОбщество12 апреля 2023 16:08

Каменщик получил тяжелые травмы при падении с трехметровой высоты в Йошкар-Оле

Инцидент произошел вчера, 11 апреля
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: СУ СК по Республике Марий Эл

ФОТО: СУ СК по Республике Марий Эл

На стройке в Йошкар-Оле каменщик получил тяжелые травмы при падении, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Республике Марий Эл.

Сообщается, что 59-летний мужчина во время работы сорвался с трехметровой высоты. Строителя экстренно госпитализировали. Медики зафиксировали у него тяжелые травмы.

В настоящее время с обстоятельствами произошедшего инцидента разбираются сотрудники Следственного отдела по городу Йошкар-Ола. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

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