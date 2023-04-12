На окраине Казани движение по улице 33-й Военный городок ограничат на два месяца

ФОТО: kzn.ru

В Приволжском районе Казани на улице 33-й Военный городок временно перекроют движение. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так в период с 13 апреля до 13 июня будут перекрыты, и проезжая часть, и тротуар. Ограничения коснутся участка от 2-го корпуса дома №5 до 191-го дома.

Перекрытия дороги связано с тем, что на этой территории запланированы работы – укладка сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Распоряжение об ограничении проезда и прохода на улице 22-й Военный городок уже подписано в Исполнительном комитете.

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