Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили детскую музыкальную школу №1 в Казани

ФОТО: kzn.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Мэр Казани Ильсур Метшин посетили детскую музыкальную школу №1 имени Чайковского сегодня, 12 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Первые лица республики изучили программы, по которым готовят будущих музыкантов, заглянули в концертный зал и музей.

Кстати, здание музыкальной школы открылось после капремонта осенью прошлого года. Там не только обновили помещение, но и оснастили новыми музыкальными инструментами. По информации администрации Казани, школу имени Чайковского оканчивают каждый год порядка 80 человек. Многие из них, решив связать свою жизнь с музыкой, идут дальше – поступают специальные учебные заведения культуры и искусства.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram