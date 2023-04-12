В Татарстане пройдет ярмарка трудоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Татарстана предложат вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей. Об этом рассказала замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова в прямом эфире, организованным Центром управления регионом сегодня, 12 апреля.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Республике впервые. Мероприятие состоится во всех городах Татарстана 14 и 15 апреля. Вакантные места будут представлять более 300 компаний республики.

Например, на предприятие «Элекон» в настоящее время требуется инженер-конструктор по гражданскому управлению. Зарплату обещают солидную – от 150 тысяч рублей. Вакантно сейчас и место начальника конструкторско-технологического отдела в компании «Рычаг» с оплатой труда до 180 тысяч рублей.

Но самую высокую зарплату, по словам замминистра Тазетдиновой, предлагают будущему инженеру-технологу по буровым растворам на предприятии «ХимБурСервис». Ее размер будет варьироваться от 165 до 300 тысяч рублей.

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