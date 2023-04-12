В школах Татарстана не хватает учителей математики, физики и химии

Как отметил Хадиуллин, в повышении статуса профессии педагога важную роль играют СМИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Татарстана не хватает учителей математики, физики, химии, иностранного и русского языков. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

По словам руководителя, наблюдается старение кадров, а закрепление молодых учителей не на высоком уровне. В связи с этим было принято решение с 1 сентября открыть 180 профильных классов психолого-педагогической направленности в 150 школах республики.

Как отметил Хадиуллин, в повышении статуса профессии педагога важную роль играют СМИ. Если они будут еще больше работать над повышением имиджа учителя, то и родители последовали бы этому примеру. Также этому должны способствовать сами учителя посредством своих знаний, навыков воспитания и теплым отношением к родителям и детям.

Напомним, в Казани в ЖК «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина» появятся новые школы. Всего в 2023 году планируют построить пять образовательных учреждений.

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