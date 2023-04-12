Взять судна на прокат можно круглосуточно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Казани открылся прокат катамаранов и лодок на набережной озера Кабан. Станция находится со стороны улицы Марджани.
Стоимость аренды начинается от 350 рублей за полчаса. Цена зависит от выбранного судна. В качестве залога желающим покататься необходимо оставить документ - водительское, пенсионное удостоверение, студенческий или военный билет, СНИЛС при предъявлении паспорта.
Взять судна на прокат можно круглосуточно, отмечает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram