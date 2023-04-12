Взять судна на прокат можно круглосуточно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани открылся прокат катамаранов и лодок на набережной озера Кабан. Станция находится со стороны улицы Марджани.

Стоимость аренды начинается от 350 рублей за полчаса. Цена зависит от выбранного судна. В качестве залога желающим покататься необходимо оставить документ - водительское, пенсионное удостоверение, студенческий или военный билет, СНИЛС при предъявлении паспорта.

Взять судна на прокат можно круглосуточно, отмечает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

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