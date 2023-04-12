С 15 апреля в Татарстане откроется сезон охоты на селезней уток и гусей

При этом охотиться на птиц из Красной книги нельзя. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С 15 по 24 апреля в Татарстане будет идти сезон охоты на водоплавающую дичь: селезней уток и гусей. Об этом рассказал зампредседателя республиканского Госкомитета по биологическим ресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции.

Разрешение на охоту уже получили 7 тысяч человек. Ожидается, что их число возрастет еще на 20%. Кроме того, с 22 апреля по 1 мая разрешат охотиться на боровую дичь, а именно на самцов глухарей, тетеревов и вальдшнепа.

Шарафутдинов также предупредил, что определенные виды водоплавающих занесены в Красную книгу Татарстана. Добыча таких птиц, как гусь серый, пискулька, казарка, влечет административную ответственность.

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