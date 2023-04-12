Минский авиазавод будет выпускать комплектующие для производства Ту-214 в Казани

К 2030 году казанский авиазавод намерен собрать 40 самолетов Ту-214.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Минский завод гражданской авиации №407 и Казанский авиазавод подпишут дорожную карту на производство деталей для самолетов Ту-214. Об этом рассказал руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Виктор Щетько изданию «Белта».
О сотрудничестве в сфере авиастроения договорились президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. К 2030 году казанский авиазавод намерен собрать 40 самолетов Ту-214, при этом минский завод будет помогать изготавливать комплектующие для создания летательных аппаратов.
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