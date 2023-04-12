С 14 апреля изменится расписание пригородных поездов и электричек из Казани

Изменения продлятся до 5 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 14 апреля по 5 июня изменится маршрут и периодичность некоторых пригородных поездов из столицы Татарстана. Связано это с ремонтным работами на участке Казань - Зеленый Дол.

В обоих направлениях поменяется график движения поездов между Казанью и станциями Аэропорт, Свияжск, Канаш, Паратск, Волжск, Албаба. По другому расписанию будут курсировать электрички сообщением Казань-Йошкар-Ола.

Вместе с тем с 19 по 21 апреля и с 29 апреля по 19 мая изменится периодичность движения пригородных поездов №6001 по маршруту Казань - Свияжск и №6476 сообщением Свияжск - Арск. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram