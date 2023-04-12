В период льготной ипотеки цена жилья в Татарстане выросла почти в 2 раза

Цены на новое жилье в Татарстане подорожали на 89%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За три года действия льготной ипотеки цены на новое жилье в Татарстане выросли на 89%. Такую статистику приводит единая информационная система жилищного строительства «Наш Дом.РФ».

В апреле 2020 года средняя стоимость новостроек в Татарстане была на уровне 70 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас же этот показатель достиг 132 тысяч рублей. При этом жители республики через эскроу счета в 2020 году вложили в первичное жилье более 59 миллиардов рублей, а на апрель 2023 года - 74 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Татарстане не распродано 74% квартир в новостройках. Эксперт рассказал, с чем связаны такие высокие цены на жилье в республике.

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