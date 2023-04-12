В мэрии Казани опровергли получение участка лесопарка по улице Дубравной

Заявок на перезонирование или совершение каких-либо действий в отношении участка не поступало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что часть леса по улице Дубравной вывели из лесного фонда для возможной вырубки деревьев. В мэрии Казани опровергли ее.

В местной администрации отметили, что земельный участок является федеральной собственностью и исполком Казани не способен распоряжаться им. В правилах землепользования и застройки города этот участок относится к зоне природных территорий.

Заявок на перезонирование или совершение каких-либо действий в отношении участка не поступало, подчеркнули в telegram-канале казанской мэрии.

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