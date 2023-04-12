Городской суд приостановил деятельность суши-бара на 85 суток. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Йошкар-Оле из-за отравления 29 человек временно закрыли суши-бар «Омиками». Кишечная инфекция была выявлена и у двух сотрудников заведения.

Управление Роспотребнадзора Марий Эл в Йошкар-Оле обнаружило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. В результате городской суд приостановил деятельность суши-бара на 85 суток.

Владельца обязали провести дополнительные мероприятия и изъять из оборота пищевые продукты. Информация передана в прокуратуру Йошкар-Олы, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Татарстане произошел похожий случай - там роллами отравились девять человек.

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