Татарстан возглавил рейтинг регионов Поволжья по популярности литературных мест у туристов

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Тренд на внутренний туризм увеличил интерес к музеям и памятникам известных писателей. Наибольшую долю гостевого трафика вблизи них эксперты МегаФона зафиксировали в Татарстане, Астраханской и Пензенской областях.

Как показывает big data оператора, в среднем на приезжих приходится около 10% сетевых данных на маршрутах с литературными объектами. Однако в окрестностях ряда из них цифры взлетают заметно выше:

1. Дом-квартира татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля в Казани — здесь доля туристов в последний год составляет 21,4%;

2. Дом-музей одного из крупнейших российских авангардистов Велимира Хлебникова в Астрахани — 16,8%;

3. Музей романиста и мыслителя Льва Толстого в Казани — 16%;

4. Музей-усадьба поэта Михаила Лермонтова «Тарханы» в Пензенской области — 15,3%;

5. Дом-музей критика и публициста Николая Чернышевского в Саратове — 15%.

За год интернет-активность туристов в литературных локациях выросла на 282%. Онлайн-данных в любимых «книжных» местах они используют в среднем 900 гигабайт в месяц. Количество меняется в зависимости от музея. К примеру, в Доме памяти Цветаевой трафик составляет 600 гигабайт. Вблизи музея Толстого, связанного с его пребыванием в Казани — 1 700 гигабайт, а трафик около Мемориального музея Бориса Пастернака в Чистополе закономерно в шесть раз ниже.

Пики посещений культурных заведений Татарстана приходятся на октябрь, январь и март — время каникул в большинстве школ страны. Также число гостей республики вблизи музеев и памятников неизменно высокое в период отпусков — с мая по сентябрь.

- Для российских туристов Татарстан стал альтернативой отдыху за рубежом. Чаще всего за впечатлениями в республику выбираются жители соседних регионов, Москвы и Нижнего Новгорода. Мы стремится к тому, чтобы татарстанцы и гости, приезжающие в регион, имели стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам. С начала года МегаФон построил и модернизировал порядка 25 базовых станций стандарта LTE в Казани, Набережных Челнах и 11 районах республики, - отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Дополнительно оператор применил новые настройки на всей сети, которые позволили эффективнее использовать радиочастотный спектр. Модернизация обеспечила абонентам более комфортный и бесшовный серфинг в интернете без просадки по скоростям.