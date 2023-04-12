Каждый третий казанец (33%) не знает, что некоторые заболевания передаются по наследству

Фот: Алексей БУЛАТОВ

Лишь 43% респондентов сдавали генетические тесты. Из них треть (33%) для того, чтобы узнать о переносимости продуктов, 26% для определения совместимости с партнером, 20% – для уточнения переносимости лекарств и БАДов, 15% - чтобы обнаружить наследственные заболевания, 2% - чтобы определить отцовство/материнство, выяснили банк «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» в ходе совместного опроса*. 52% респондентов из тех, кто сдавал генетический тест, рассказали, что у них обнаружили наследственные заболевания или они имеют генетическую предрасположенность к заболеваниям.

Чтобы оставаться в хорошей форме и быть здоровым, важно проходить профилактические медосмотры и различные исследования, в том числе генетические. Но, судя по данным опроса, делают это меньше половины респондентов: только 42% проходит регулярные медицинские обследования. Из них 32% делают это время от времени и лишь 10% – ежегодно или чаще. Треть респондентов (33%) совсем не проходят обследования, а каждый четвертый лишь планирует начать это делать. Среди тех, кто не проходит обследования, 28% не видят в этом смысла из-за ощущения отсутствия проблем со здоровьем,20% ответили, что не знают, почему этого не делают, 14% не могут оплатить необходимые процедуры. 12% боятся медицинских манипуляций,11% сослались на нехватку времени, а 8% не знают, как правильно подобрать программу исследования,

Чаще всего казанцы обращают внимание на генетику при решении проблем со здоровьем. Более половины респондентов (53%) знают о возможностях генетических тестов, 43% опрошенных их сдавали. Половина респондентов сталкивались с наследственными заболеваниями у себя или своих близких. 32% узнали о наличии таких заболеваний после проявления болезни, 30% - случайно в процессе медобследования, 23% о наследственных заболеваниях в семье рассказали родственники, и 12% после обследования близкого родственника.

33% казанцев не понимают, для чего нужно сдавать генетические тесты, а 18% сознательно не хотят заранее знать о рисках возникновения заболеваний и держать их под контролем. В то же время, четверть респондентов заинтересованы в покупке медицинской страховки с возможностью прохождения генетических тестов.

*Опрос 1221 респондентов проведен во всех регионах России в марте-апреле 2023 года.