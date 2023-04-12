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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:50

В Татарстане не распродано 74% квартир в новостройках

Это на пять процентов больше, чем в целом по России
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За последние два года объем нераспроданных квартир на этом рынке вырос в два раза.

За последние два года объем нераспроданных квартир на этом рынке вырос в два раза.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В строящихся домах Татарстана не могут распродать все квартиры. Их объем достиг уже 74%, при этом по стране данный показатель равен 69%, следует из данных системы «Наш дом. РФ».

Так, если в начале весны 2021 года в республике была продана половина строящихся квартир, то в марте 2023-го всего 25%. Если брать в разрезе двух последних годов, объем нераспроданного жилья на этом рынке вырос в два раза.

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