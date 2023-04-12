На башне отразиться старт первого пилотируемого космического корабля «Восток». Фото: kzn.ru

В среду, 12 апреля, на телебашне Казани в честь Дня космонавтики включат праздничную подсветку. Жители и гости города смогут наблюдать за светодинамическим шоу с 19:00, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

На башне отразится старт первого пилотируемого космического корабля «Восток». Трансляция светового шоу продлится до 23:00. Также праздничную подсветку включат на телебашнях Челябинска, Перми, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Воронежа, Саратова, Якутска.

Ранее мы сообщали, что в Казани планируют построить 230-метровую телебашню.

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