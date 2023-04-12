В Казани будет курсировать бесплатный автобус №30

Оплату не попросят в автобусе с государственным номером 720. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 14 апреля будет курсировать бесплатный автобус №30. Акция приурочена к священному месяцу Рамадан и проводится благотворительным фондом «Закят», сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Так, благотворительный фонд «Закят» в рамках марафона «Рамадан-месяц добрых дел» возьмет расходы за проезд всех пассажиров. В связи с этим оплату не попросят в автобусе с государственным номером 720.

Маршрут начнет работать с 9:00 до 18:00. Распознать транспорт можно будет по специальной табличке «Рамазан мобарэк булсын». Салон украсят воздушными шарами.

Напомним, ранее мэру Казани Ильсуру Метшину презентовали новый низкопольный автобус.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram