Сквер в Набережных Челнах могут назвать в память о покойном Файзулле Хусниеве

Предложение Сергея Когогина рассмотрят на ближайшем заседании топонимической комиссии. Фото: @nail_magdeev

Сквер в Набережных Челнах могут назвать в память о покойном экс-начальнике управления МВД по городу Файзулле Хусниеве. Такую идею предложил глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, сообщает пресс-служба компании.

Предложение главы предприятия рассмотрят на ближайшем заседании топонимической комиссии. Результаты будут известны после принятия решения.

Отметим, Файзулла Хусниев был начальником УВД татарстанского автограда на протяжении десяти лет. Он расследовал самые громкие преступления за всю историю города. Это многочисленные ОПГ, убийства гендиректора «КАМАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и Натальи Стародубцевой, похищение предпринимателя Булата Баязитова.

Напомним, советник генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Файзулла Хусниев скончалсяв возрасте 56 лет. Церемония прощания в Набережных Челнах состоялась 13 февраля.

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