Мастер-план будет готов в рекордные сроки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре 2023 года представят мастер-план Казанской агломерации. Приступили к его разработке специалисты института Генплана Москвы совместно с Институтом пространственного планирования Татарстана. Об этом заявили в ходе коллегии Минстроя региона.

Стратегический документ будет содержать предложения по развитию региона более чем на 25 лет. Мастер-план будет готов в рекордные сроки. Территория разработки включает Казань, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский, Лаишевский районы Татарстана, а также Волжск.

Отметим, это первый системный план развития агломерации. Он даст возможность найти баланс развития территорий Казани и соседних районов, позволит корректировать стратегию социально-экономического развития республики.

Напомним, в Татарстане на разработку мастер-плана Казанской агломерации потратят 55 миллионов рублей.

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