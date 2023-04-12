Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 6:17

В Казани упавшая под поезд женщина лишилась ноги

Инцидент произошел в Советском районе города
Адам САГАЛ
В результате происшествия женщина лишилась стопы и получила травму головы

В результате происшествия женщина лишилась стопы и получила травму головы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 11 апреля, в Казани женщина упала под грузовой поезд и лишилась ноги. Инцидент случился недалеко от станции «804 км» в Советском районе города.

По данным ИА «Татар-информ», женщина упала под поезд, который ехал из Юдино в Агрыз. Сообщается, что в результате происшествия она лишилась стопы и получила травму головы. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика, он в реанимации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram