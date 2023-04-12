В Казани упавшая под поезд женщина лишилась ноги

В результате происшествия женщина лишилась стопы и получила травму головы Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 11 апреля, в Казани женщина упала под грузовой поезд и лишилась ноги. Инцидент случился недалеко от станции «804 км» в Советском районе города.

По данным ИА «Татар-информ», женщина упала под поезд, который ехал из Юдино в Агрыз. Сообщается, что в результате происшествия она лишилась стопы и получила травму головы. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков.

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