В МЧС рассказали о планах эвакуации шести городов Татарстана в случае угрозы

Все население в убежище не укроешь, уточнили в МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане могут эвакуировать население шести крупных городов, если на территории республики будет применено оружие массового поражения. Такую информацию на заседании комитета Госсовета озвучил заместитель главы МЧС республики Николай Суржко. В случае другой угрозы жителей должны разместить по подвалам и в метрополитене, уточнил он.

Вопрос готовности объектов гражданской обороны в Татарстане обсуждали на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку. Он был поднят председателем Шакиром Ягудиным из «Единой России», сообщает «Коммерсантъ».

Николай Суржко подчеркнул, что не все население будет эвакуировано в убежище, как полагают многие. Он уточнил, что основной способ защиты людей при гражданской обороне — это эвакуация.

- В республике должно быть эвакуировано шесть крупных городов. Это основной способ защиты, — пояснил Суржко.

Спикер уточнил, что изначально убежища строились для тех, кто работает в военное время или узкоспециальных групп.

- Все население в убежище не укроешь, — подчеркнул специалист.

Ранее мы сообщали, что жители Татарстана могут узнать о ближайшем бомбоубежище в своей управляющей компании.

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