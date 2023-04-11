Всего ее участниками стали порядка 2 миллионов подростков со всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 47 тысяч школьников Татарстана приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности. Всего ее участниками стали порядка 2 миллионов подростков со всей России. Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Татарстана.

По их словам, лучше всего школьники справились с определением уловок от злоумышленников и анализом деятельности предприятий. Организаторы отмечают, что благодаря этому мероприятию участники смогли не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое.

Напомним, что олимпиада проходила в марте, а ее участниками могли стать ученики с первого по девятые классы.

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