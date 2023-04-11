Ранее Рахимов работал тренером в Уфе, тренировал «Амкар», «Ахмат» «Локомотив» Фото: Артем КИЛЬКИН

Новым главным тренером казанского «Рубина» будет назначен Рашид Рахимов. Планируется, что контракт с ним подпишут 12 апреля. Об этом пишет издание «РБ Спорт».

Стороны подпишут контракт до конца года. В случае выхода команды в РПЛ, он может быть продлен. Напомним, что до этого «Рубин» тренировал Леонид Слуцкий. Сейчас же «Рубином» руководит Юрий Уткульбаев. Под его руководством казанская футбольная команда занимает второе место в Первой лиге.

Отметим, что ранее Рахимов работал тренером в Уфе, тренировал «Амкар», «Ахмат» «Локомотив» и др.

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