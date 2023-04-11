Такой приговор вынес Советский районный суд столицы Татарстана Фото: Андрей АБРАМОВ

Школьнице Казани дали два года условно за попытку поджога военкомата. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Советского районного суда столицы Татарстана.

Ученицу 11 класса признали виновной в совершении преступления по нескольким статьям уголовного кодекса. Назначенное наказание в виде двух лет лишения свободы условно можно считать испытательным сроком. Так сообщили в пресс-службе.

Напомним, что инцидент произошел на улице Журналистов в октябре 2022 года. Как сообщают СМИ, у старшеклассницы с собой было три коктейля Молотова. Два из них она бросила в сторону здания, но не попала. Третий изъяли при задержании.

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